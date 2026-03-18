Unos dos mil docentes vuelven a salir a la calle en Lleida por una educación con más recursos

Miles de docentes vuelven a salir a la calle en Lleida por una educación con más recursosSÒNIA ESPÍN

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Miles de docentes y personal educativo han vuelto a manifestarse este miércoles por las calles de Lleida para reclamar una mejor educación, más recursos, menos ratios y menos burocracia. Maestros de primaria, profesores de secundaria, educadores e integradores sociales se han reunido en la plaza Ricard Viñes, donde a las doce y media ha empezado la manifestación. Bajarán por Prat de la Riba e irán por Salmerón, rambla Ferran y Francesc Macià para acabar en la plaza Sant Joan de Lleida.

Según Educació, el seguimiento de la huelga ha sido del 29,04%, mientras que USTEC sube la cifra al 70%.

A primera hora de la mañana, docentes han cortado carreteras como la A-2 en Alcarràs, la N-260 en la Seu d'Urgell o la C-55 en Clariana de Cardener.

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