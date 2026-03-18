Esto es lo que cuesta regularizar los patinetes eléctricos: inscripción a la DGT, matrícula y seguro

Los usuarios de Vehículos de Movilidad Personal (VMP), los patinetes eléctricos, tienen desde este año la obligación de inscribirlos en un registro de la Dirección General de Tráfico (DGT), dotarlos de una matrícula oficial y contratar un seguro para cubrir daños personales y materiales. Y cumplir esta normativa cuesta una media de cien euros, aunque la cifra puede ser menos o mucho mayor, básicamente en función de las coberturas contratadas.

Según información recabada por este diario, la inscripción en el registro, de forma telemática en la página de la DGT, comporta una tasa de 8,67 euros. Comprar en un establecimiento (o sitio web) autorizado el adhesivo de la matrícula cuesta entre 12 y 25 euros, aproximadamente, más gastos de envío, y el seguro con coberturas de responsabilidad civil de al menos 6,45 millones de euros tiene unas cuotas básicas que oscilan entre los 60 y 90 euros, aunque pueden ser muy superiores

Son medidas incluidas en la ley 5/2025, de 24 de julio, sobre responsabilidad civil y seguro en circulación de vehículos de motor y en el posterior real decreto de desarrollo del reglamento general de vehículos que crea el registro de vehículos personales ligeros de la DGT. La legislación española traslada la directiva comunitaria 2021/2018 aprobada por el Parlamento Europeo en 2021, que establece que los vehículos eléctricos de más de 25 kilos de peso deben tener un seguro obligatorio en toda la UE. Se estima que en todo el Estado circulan más de 4 millones de patinetes eléctricos y la ley fija multas de 200 euros por circular sin matrícula y de 500 por no tener seguro.

La Paeria ya anunció la modificación de su ordenanza de movilidad precisamente para incluir la obligatoridad de que dispongan de matrícula y de un seguro de responsabilidad civil con una cobertura mínima por daños personales a terceros de 6,54 milones por siniestro y de 1,3 por daños materiales.

“Veo bien el seguro por las situaciones peligrosas”

Samuel Fernández, usuario de patinete eléctrico, explica que cuando registró su patinete de manera telemática tuvo problemas para pagar la tasa de 8,67 € con tarjeta y tuvo que hacer domiciliación bancaria. Contrató un seguro de 74,59 euros/año y pagó 23 emás 5,5 de gastos de envío para la matrícula. En total, casi 112 €. Circula con este vehículo casi a diario porque “es muy práctico en Lleida, que está llena de carril bici”, pero ve cada vez “más restricciones para su uso”. Recuerda que compró su primer patinete hace 4 años con seguro incluido, pero no lo renovó “porque no tuve accidentes, respetaba el tráfico y llevaba casco”. Pero reconoce que “mucha gente los tiene trucados para ir a más de 25 km/hora limitados, no respeta los semáforos o va contradirección, jóvenes que van dos o incluso tres en un patinete, o sin casco”. Cree que el seguro obligatorio es necesario “por las situaciones peligrosas que se ven”, pero opina que muchas personas no lo contratarán “hasta que la policía no haga controles más exhaustivos”. También ve bien que dispongan de matrícula para identificarlo en caso de robo.