El juicio de Albert Esteve: se mantiene la petición de prisión mientras que el expresidente niega el presunto fraude

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Albert Esteve ha negado en el juicio de hoy por la mañana haber cometido fraude. El expresidente del Lleida Esportiu, acusado por presunto fraude en la Seguridad Social, ha afirmado que no pretendía incumplir la normativa laboral.

Un subinspector de la Inspección de Trabajo ha denunciado que la entidad obstruyó su investigación, pero que han podido corroborar que el expresidente del club de fútbol leridano no daba de alta a jugadores o declaraba jornadas de trabajo inferiores a las reales.

La Fiscalía mantiene la petición de 6 años de prisión por haber defraudado 828.000 euros con estas irregularidades entre el 2024 y el 2018. También mantiene la indemnización en la Seguridad Social del importe que presuntamente defraudó y una multa que triplica la cantidad. Asimismo, ha mantenido que durante 6 años no obtenga subvenciones públicas o acogerse a beneficios fiscales.

El juicio

Inspección de Trabajo ha explicado que tuvo que acceder a las oficinas del Camp d'Esports con la Guardia Civil por falta de colaboración de la entidad. Han calculado el presunto fraude a través de los contratos profesionales y de estimaciones de horas de trabajo a partir de los minutos jugados, los entrenamientos y las horas de concentración de los futbolistas.

También detectaron casos de algún jugador que, mientras jugaba partido con el club, cobraba el paro al mismo tiempo. Algún otro jugador tenía estipulado un salario de jornada completa, pero la base de cotización no constaba con la misma información.

La defensa ha admitido una posible infracción administrativa, negando la existencia de un delito penal con el argumento de que el club daba de alta y pagaba un sueldo a los jugadores profesionales y pagaba compensaciones económicas a los 'amateurs'. Esteve ha declarado que no quería defraudar, que nunca se había encargado de los contratos y que el club estaba fiscalizado por la federación.

El juicio ha quedado visto para sentencia.