Empieza el juicio a Albert Esteve por el presunto fraude de 900.000 € a la Seguridad Social

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La Audiencia de Lleida acoge este miércoles el juicio contra el expresidente y expropietario del club azul, Albert Esteve, que se enfrenta a una petición de seis años de prisión . La Fiscalía lo acusa de haber defraudado la Seguridad Social mediante irregularidades en los contratos de 90 trabajadores.

Una trama de cuotas impagadas y contratos bajo sospecha

Según el escrito de acusación del Ministerio Público, Albert Esteve, actuando "con ánimo de defraudar", urdió un sistema para ahorrarse el pago de las cotizaciones reales entre en septiembre de 2014 y en febrero de 2019. El importe total del fraude ascendería a 893.455 euros.

Les investigaciones, que derivaron en el mediático cacheo de la Guardia Civil en el Camp d'Esports en octubre de 2021, apuntan a varias prácticas ilegales, como altas inexistentes de jugadores, cotizaciones a la baja declarante bases salariales y jornadas laborales muy inferiores a las que realmente se llevaban a cabo o contratos curiosos, o como futbolistas que figuraban como "analistas" o incluso contratados a través de empresas de maquinaria industrial.

Penas de prisión y multas millonarias

Aparte de la pena de seis años de prisión, la Fiscalía reclama una alta sanción económica. Solicita que Esteve sea multado con el triple de la cantidad defraudada, cifra que llega a los 2.680.366 euros, además de la obligación de devolver íntegramente la deuda de cerca de 900.000 euros a la administración.

El origen: la denuncia de los jugadores

El caso tomó vuelo a raíz de la denuncia de seis exjugadores que aseguraron que sus firmas en los contratos habían sido falsificadas. Este hecho desencadenó la intervención de la Inspección de Trabajo y la Guardia Civil, que acabó precipitando la salida de los hermanos Esteve de la gestión del club en enero de 2022.