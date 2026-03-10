Demanen 6 anys de presó per a Albert Esteve, expresident del Lleida Esportiu: Contractes com a“analistes” i firmes sota sospita
L’acusa de defraudar 893.455 euros a la Seguretat Social en 90 contractes entre el 2014 i el 2019. Sol·licita que se li imposi una multa de 2.680.366 milions
La Fiscalia sol·licita una condemna de sis anys de presó per a Albert Esteve, expresident i expropietari del Lleida Esportiu, com a presumpte autor d’un delicte contra la Seguretat Social. El Ministeri Públic l’acusa d’haver defraudat un total de 893.455 euros amb els contractes de 90 treballadors, entre ells tècnics i jugadors, entre setembre de 2014 i febrer de 2019.
Esports
Albert Guerrero
L’escorcoll portat a terme per la Guàrdia Civil i inspectors de Treball el 5 d’octubre del 2021 a les oficines del Lleida Esportiu per presumptes irregularitats en contractes de treball va posar encara més en tela de judici la gestió dels propietaris del club, els germans Albert i Jordi Esteve. Alguns models de contracte fets pel club a jugadors, als quals va tenir accés aquest diari, revelen al marge del que pugui concloure’s de la investigació i determini la justícia, certes peculiaritats.
Així, crida l’atenció per exemple que a alguns jugadors se’ls atorgués al contracte la categoria d’analistes, cosa que no passava amb d’altres on sí que figurava la realitat que eren “Jugador AM (amateur)”. Hi havia un altre cas, com a mínim curiós, d’un futbolista que l’activitat econòmica de l’empresa que li feia el contracte de treball era del sector de maquinària industrial.
L’origen de l’escorcoll va ser la denúncia presentada per sis jugadors de la temporada anterior assegurant, entre altres coses, que les seues firmes als contractes van ser falsificades. La investigació va buscar indicis de falsedat en contractes, possible frau a la Seguretat Social i suposada falta de cotització de les quantitats pagades pels contractes dels empleats, així com possibles pagaments en B.