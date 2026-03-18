La Sareb ofrece a la Paeria 5 solares para construir viviendas asequibles

La Sociedad de Activos procedentes de la Reestructuración Bancaria (Sareb) ha puesto a disposición de la Paeria cinco solares para que pueda construir vivienda asequible. Se trata de cinco fincas repartidas por diferentes barrios y ahora el gobierno municipal analizará su estado para construir vivienda asequible, cederlos o venderlos a promotores sociales. Así lo aseguró ayer el alcalde, Fèlix Larrosa, antes de la reunión que tuvo con promotores para informar de los solares que la Empresa Municipal de Agenda Urbana (EMAU) pone a su disposición para construir 800 viviendas.

“Recibimos la notificación de la Sareb el lunes e inmediatamente transmití a los técnicos municipales que analicen su estado y condiciones, ya que es posible que algunos de los solares requieran labores de urbanización extra”, detalló Larrosa. Recordó que la cesión de estos terrenos “va en línea de la petición que la Generalitat hizo a la Sareb de que aquellos solares que sean de su titularidad los ceda a la Agència de l’Habitatge o a los ayuntamientos para impulsar la construcción de vivienda asequible y protegida”.

Sobre la reunión que la Paeria y la EMAU hizo con promotores sociales, el alcalde explicó que “hemos presentado la oferta de solares que ponemos a su disposición para construir vivienda protegida, ya sea mediante la cesión de derechos de superficie o la venta”. Estos terrenos se han dividido en tres grupos. Por un lado están los que ya están inscritos en la reserva pública de solares con un potencial total de 130 viviendas y que están en las calles Francesc Bordalba; Cavallers; y Galera-Alsamora-Ereta. Luego están las fincas que tienen la solicitud de inscripción y suman un máximo de 170 viviendas, que son las ubicadas en el número 3 de Narcís Monturiol; el 64 de la avenida Marimunt; el 2-8 de la calle Albi; el 10 de la calle Perpinyà; y el solar de la calle Artur Vives. En el último grupo están las fincas de la Sareb que se inscribirán en el registro de solares de la Generalitat aparte de las cinco que ofreció el lunes a la Paeria y que pueden albergar entre 458 y 508 viviendas. Son los que están en la calle Llibertat; número 13 de la avenida Tortosa; 18 y 26 de Cal Bernet; Enginyer Antoni Llobet; y el 6 de Maria Vilatella.