Las obras de ampliación del polígono El Segre de Lleida empezarán en un año

El proyecto prevé 549.000 m² más en el término de Lleida y 400.000 m² en la parte de Alcoletge

Las obras de ampliación del polígono industrial El Segre de Lleida empezarán en un año, aproximadamente, según la previsión que ha hecho pública este miércoles la Paeria. El proyecto contempla ampliar el polígono en 549.000 m² en el término de Lleida, lo que se sumaría a la ampliación de 400.000 m² que hará el ayuntamiento de Alcoletge en la parte del polígono que está en su término

El proyecto prevé habilitar tres grandes islas que podrían acoger grandes parcelas de más de 10.000 m² para empresas de cualquier sector

Cabe recordar que la ampliación de El Segre era una demanda histórica del tejido empresarial de Lleida ante la poca disponibilidad de suelo industrial.