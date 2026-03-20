El edificio del antiguo Tapas Bus, en venta por 289.500 €

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El edificio que albergaba el singular restaurante Tapas Bus, que reproduce la imagen del clásico autobús inglés rojo de dos plantas y un edificio británico más conservador, está en venta por 289.500 euros, segun publicita en las redes una empresa inmobiliaria, así como algún portal del sector.

Está ubicado en el número 36 de la calle Enric Farreny, en Ciutat Jardí, fue construido en 1995 y actualmente no tiene actividad. De hecho, está cerrado desde hace tiempo y hace cinco años ya fue puesto en el mercado, entonces por 400.000 euros.

La inmobiliaria detalla que se encuentra en una parcela de 378,70 metros cuadrados y que tiene una superficie construida de 113,61 m2 en la planta baja, 156,54 m2 en la primera planta y 357,74 m2 en un semisótano. Asimismo, destaca que se trata de un “activo único” con un “alto potencial” y que es “ideal para inversores y operadores que busquen desarrollar un ”potencial diferencial”.

Múltiples usos

En este sentido, apunta que el antiguo restaurante ofrece la oportunidad de una “redefinición integral” del imueble con el objetivo de adaptarlo a múltiples usos permitidos por la normativa. Cita los de vivienda unifamiliar, residencial especial, pequeño comercio, oficinas, servicios tecnológicos, deportivo, educativo, sanitario, religioso y publico-administrativo.

Por ejemplo, indica que se podría transformar en “una vivienda unifamiliar exclusiva, aprovechando su amplitud y distribución, y destinando espacios independientes, como la parte en forma de autobús, a servicios complementarios, despacho profesional, zona de ocio o espacio polivalente”. En un portal inmobiliario se publicita directamente como “casa o chalet con terraza”, con un total de ocho habitaciones y terraza.