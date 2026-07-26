El PP pide acabar con un “vertedero improvisado” en Balàfia

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El jefe de la oposición en la Paeria y líder del PP, Xavi Palau, denunció ayer que la calle Laureà Figuerola de Balàfia se ha convertido “en un vertedero improvisado desde hace meses”. Señaló que los vecinos llevan tiempo denunciando estas prácticas incívicas “que se repiten continuamente” y que, además de la acumulación de basuras e insalubridad, ha comportado también “que se vean ratas por esta calle y alrededores”. “Los vecinos de la calle aseguran que esta zona se ha convertido en un vertedero improvisado de residuos”, lamentó Palau. Por ello, reclamará al gobierno municipal llevar a cabo un plan de limpieza inmediato de esta calle así como instalar cámaras de videovigilancia “para poner fin a esta situación insalubre que se lleva produciendo desde hace meses pese a las denuncias de los vecinos tanto al propio ayuntamiento como a la Guardia Urbana”.