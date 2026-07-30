ERC critica la salida de Lleida de las zonas tensionadas mientras que el PSC la celebra

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El alcalde Fèlix Larrosa celebró el martes pasado la salida de Lleida de la zona de mercado residencial tensionado. “Estamos contentos, es una buena noticia”, dijo. Sin embargo, el grupo municipal de Esquerra Republicana a la Paeria lamentó la respuesta del alcalde y aseguró que “perder herramientas de protección de los inquilinos no es ningún motivo de celebración”.

ERC cuestionó que Larrosa atribuyera los motivos de la salida a las políticas municipales y a las 1.125 viviendas que, según el alcalde, se están construyendo en la ciudad. “Que Lleida no supere los límites fijados por la ley no significa que el problema de acceso a la vivienda esté resuelto ni que sea prudente celebrar la retirada de límites en el precio del alquiler”, indicó la portavoz republicana, Jordina Freixanet.

Así, los republicanos pidieron la creación de un Observatorio Municipal de la Vivienda, o un sistema municipal de seguimiento permanente, que publique trimestralmente información clara y comparable sobre los precios del alquiler, la evolución de la demanda y el tiempo necesario para encontrar vivienda, así como el nombre de viviendas disponibles, vacíos, públicos y asequibles, o el impacto real que tienen las políticas municipales y supramunicipales.