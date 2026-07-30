Lleida amplía el albergue de verano por la llegada ‘excepcional’ de sin techo

La Paeria y el Govern abrirán el lunes el pabellón 4 de Fira de Lleida como albergue para acoger a las personas que duermen al raso en el recinto ferial y los Camps Elisis. Los que lo hacían hace un par de semanas eran 240. Toman esta medida tras constatar una “llegada excepcional y extraordinaria” de personas en busca de trabajo en la fruta.

El pabellón 4 de Fira de Lleida abrirá a partir del próximo lunes como albergue de verano para dar cobijo a las 180 personas que actualmente pernoctan en los alrededores del recinto ferial y los Camps Elisis. Se trata de la primera vez que el ayuntamiento y la Generalitat se han visto obligados a ampliar el dispositivo para atender a quienes vienen a buscar trabajo para la campaña agraria y lo hace tras detectar “una llegada extraordinaria” de personas. Se inició el 25 de junio y tuvo su pico máximo sobre el 10 de julio, cuando se identificaron hasta 240 'sin techo' pernoctando en los alrededores del pabellón 3, que desde principios de junio se habilitó como albergue de verano con 100 plazas. De este modo, el pabellón 4 estará abierto hasta el 17 de agosto y tendrá unas 160 plazas.

“Activamos este dispositivo extraordinario para garantizar el bienestar de estas personas y la seguridad y convivencia del recinto ferial y el barrio de Cappont”, dijo el teniente de alcalde de Acción e Innovación Social, Carlos Enjuanes, que detalló que, tras el pico de 240 personas sin hogar de hace unas semanas, actualmente hay unas 180. Señaló que “se trata de una situación puntual y excepcional y queremos atender a estas personas, conocer su situación y evitar que se consoliden asentamientos por la zona”.

Enjuanes detalló que en el pabellón 4 ofrecerán los mismos servicios que en el 3 (duchas, consigna, atención sociolaboral, cena y desayuno) y que las personas que no tengan trabajo podrán estar un máximo de 14 días (en el pabellón 3 son 6), mientras que los que sí lo estén solo podrán estar 5. En este sentido, el teniente de alcalde de Acción e Innovación Social advirtió que “cuando detectamos esta llegada extraordinaria de personas, los servicios sociales se activaron y analizamos los perfiles de los recién llegados. De una muestra de 76 personas que dormían por el recinto ferial, al menos 19, el 24%, estaban trabajando”, señaló. Un hecho por el cual ya han avisado a Inspección de Trabajo para que tome cartas en el asunto. Añadió que, cuando abra el pabellón 4, “haremos una nueva comprobación para determinar cuántas personas dormían al raso estando dadas de alta en la Seguridad Social y, por lo tanto, trabajando”. En este sentido, cabe recordar que, según la normativa vigente, los agricultores que contraten temporeros están obligados a ofrecerles alojamiento a un precio regulado, pero ellos también pueden rechazarlo.

Con la apertura del pabellón 4 como albergue de verano, el dispositivo de atención para las personas que vienen a buscar trabajo en la campaña agraria gana plazas en un momento en que sus instalaciones estaban más que tensionadas. Enjuanes detalló que actualmente el pabellón 3, con 108 plazas, “tiene una ocupación práctica del 100%”, mientras que en el albergue de Seròs había una quincena de personas de un máximo de 40. Estos dos espacios están pensados para personas que actualmente no trabajan. Por otro lado, para las que sí trabajan están las 96 plazas en pisos municipales y los 32 del centro para temporeros de la Caparrella y ambos servicios “están prácticamente llenos”.

Situación sin precedentes

Enjuanes destacó que el dispositivo para atender a trabajadores agrarios de este año ha alcanzado cifras récord de atenciones. Concretamente, desde el 1 de junio se han atendido 1.950 personas en los diferentes servicios del dispositivo. Una cifra que es prácticamente el doble que la que se registró en toda la campaña del año pasado (1023), la del 2024 (1120) y 2023 (953). “Hasta ahora nunca habíamos tenido que reforzar el dispositivo y nunca habíamos detectado tanta gente durmiendo en los alrededores de la Fira como este verano”, admitió Enjuanes. En cuanto a las posibles causas de esta llegada extraordinaria de personas, detalló que está siendo una buena campaña que ha podido provocar un efecto llamada, “pero hay menos producción y, por lo tanto, menos trabajo, además que los agricultores ya no tienden a buscar personas que están de paso, ya que cada vez más prima la contratación en origen”.