Xavier Palau acusa a la Paeria de actuar a "escondidas" con la aprobación del Hub de Balàfia

Publicado por ELENA MONTAÑÉS LLEIDA Creado: Actualizado:

El Grupo Municipal del Partido Popular a la Paeria de Lleida ha anunciado que presentará alegaciones contra el proyecto del Hub de Balàfia en la antigua escuela de este barrio, después que la Junta de Gobierno lo aprobará ayer. El líder de la oposición, Xavier Palau, aseguró que el partido está analizando la iniciativa desde el ámbito jurídico, urbanístico y social para poder presentar sus aportaciones durante el plazo de exposición pública.

Cabe recordar que este proyecto ha generado oposición vecinal y se organizaron varias manifestaciones en contra de este equipamiento porque tenía que acoger alojamiento para mujeres maltratadas y personas vulnerables, lo se calificó de albergue. Además prevé incorporar un comedor de la tercera edad, zonas infantiles, de estudio y de coworking, salón de actos y una área de servicios sociales.

Según Palau, “el albergue es una actuación de maquillaje” que no soluciona los problemas que afectan a la ciudad, como la inseguridad, el incivismo o la degradación urbana. En este sentido, ha mencionado la previsión de abrir el pabellón 4 de Fira de Lleida para atender la llegada de personas.

Por ello, ha acusado al gobierno local de actuar “a escondidas” para dificultar la participación ciudadana, durante los meses de vacaciones. Ha añadido que la aprobación del proyecto “evidencia la falta de transparencia de la Paeria”. El líder de la oposición ha asegurado que hará todo lo posible para que no se imponga ningún albergue “en contra de los barrios” y ha reclamado que cualquier proyecto de estas características cuente con consenso, transparencia y participación ciudadana.

Por su parte, la diputada del PP por Lleida al Parlament, Monserrat Berenguer, ha defendido que lo más prudente hubiera sido espera a la aprobación de la ley para hacer frente a la indigencia, antes de impulsar el proyecto del Hub de Balàfia. "Las prisas no son buenas consejeras", indicó.

Vista de la antigua escuela Balàfia, donde se quiere hacer el hub. Archivo. SEGRE

La ley, que se inició durante la legislatura anterior, aún se encuentra en fase de enmiendas y negociación entre los grupos parlamentarios.

La parlamentaria también ha advertido que la cartera de servicios sociales de Catalunya o se actualiza desde el año 2010 y ha recordado que el Parlament aprobó por unanimidad instar al Govern a revisarla. Según, Berenguer, esta actualización también debería preceder la puesta en marcha de un modelo como el que plantea la Paeria en Balàfia.

Desde el PP insisten en que el diseño de estos equipamientos debería surgir de un proceso de diálogo y consenso que involucre todos los implicados, como administraciones, profesionales del sector social, entidades, usuarios y vecinos el barrio.