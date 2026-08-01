Estudian la reapertura de la ‘bressol’ del Clot

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La Paeria está llevando a cabo un estudio de viabilidad para valorar la posible reapertura de la escuela 'bressol' del Clot junto a la escuela Sant Josep de Calassanç. “La normativa ha cambiado y necesita unas obras de adecuación”, explicó el edil Xavier Blanco. El objetivo de la Paeria es convertir el espacio en una “isla educativa” para “poder atender de forma más directa a todos los niños de 0 a 6 años”, añadió.

Precisamente, los participantes del taller de ocupación de operaciones auxiliares de mantenimiento de espacios públicos del Instituto Municipal de Educación (IMO) están trabajando estos días en la mejora de la escuela, llevando a cabo actuaciones para arreglar los numerosos desperfectos en el muro perimetral y la fachada del edificio, situado en la plaza Social. Está previsto que las obras acaben a finales de agosto.