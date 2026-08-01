“Hay cooperación estrecha entre Marruecos y España”

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Un centenar de personas despidieron ayer en el local social de Cappont a la cónsul de Marruecos en Lleida, Tarragona y Aragón, Ikram Chahine, que deja su cargo tras cuatro años para ser la nueva cónsul en Murcia. “Siempre tenemos un objetivo común, el de acercar nuestros pueblos y promover la diversidad cultural”, afirmó. Destacó el crecimiento de la comunidad marroquí en la demarcación, ya que indicó que durante su mandato han pasado de unos 28.000 a 40.000, incluyendo a los que no tienen papeles y los que cuentan con doble nacionalidad. Respecto a la situación en Ceuta (más información en página 21), valoró que “lo que está pasando es lamentable” y dijo que “hay una cooperación estrecha entre Marruecos y España”, así como que “la inmigración tiene que ser regulada; la clandestina no la acepta ni Marruecos ni España”.