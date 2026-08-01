El IMO da trabajo a más de 100 personas en oficios con una gran falta de mano de obra

Publicado por Marc Carbonell Lleida Creado: Actualizado:

El Instituto Municipal de Ocupación (IMO) forma y da empleo a entre 100 y 150 personas simultáneamente en oficios con una gran falta de mano de obra como la carpintería, la soldadura, la pintura o el mantenimiento de espacios públicos, entre otros. Por ejemplo, el ayuntamiento tiene contratados actualmente a 34 personas en diferentes departamentos, y las escuelas ‘bressol’ cuentan con una quincena de veladores procedentes del organismo municipal. Así lo explicó ayer su directora técnica, Marina Guivernau, quien destacó que “también ofrecemos orientación laboral para personas en busca de trabajo o que quieren cambiar de empleo”.

Con el objetivo de “dar una respuesta más cercana a las necesidades laborales” en cada barrio, la Paeria ha abierto cinco oficinas para ofrecer orientación en la Mariola, el Centro Histórico, Noguerola, Llívia y el Clot. La última, en el número 1 de la calle Pau Claris, se estrenó hace un mes y fue inaugurada ayer por los ediles Carme Valls y Xavier Blanco. Ambos destacaron la importancia de “disponer de un servicio de proximidad que facilite el acceso a los recursos ocupacionales sin necesidad de desplazarse a otros puntos de la ciudad”.

El nuevo local, subvencionado por el Servei Públic d’Ocupació (SOC), tiene capacidad para atender a un centenar de personas anualmente. Ofrece asesoramiento individualizado y apoyo en la búsqueda activa de trabajo y la mejora de competencias profesionales, así como la derivación a acciones formativas. Alumnos-trabajadores del IMO han llevado a cabo la rehabilitación del local. “Disponer de una oficina a pie de calle facilita mucho que la ciudadanía pueda recibir atención de una forma directa”, celebró Blanco. Por su parte, Valls puso en valor la necesidad de reducir la segregación de género en determinados sectores profesionales como la carpintería o la soldadura. Precisamente, Guivernau explicó que el ayuntamiento ha presentado al SOC una nueva propuesta de programas que incluye un taller de jardinería y pintura orientado a mujeres.

Solo entre 2023 y el pasado mayo, el IMO ha atendido a cerca de 12.100 personas, ha impulsado casi 3.900 participaciones en programas de ocupación y más de 2.200 formaciones. En el mismo período, ha gestionado más de 3.300 ofertas de trabajo, ha facilitado cerca de 1.900 inserciones laborales y ha trabajado con más de 1.700 empresas.

“Además de soldar, me han enseñado a no faltar al trabajo” “Además de soldar, el IMO me ha enseñado valores como no faltar al trabajo, levantarme temprano, ser limpio y ordenado”, explica Jon Massana, que ya ha completado los seis meses de formación del programa de soldadura de la Casa d’Oficis, destinado a jóvenes de entre 16 y 29 años. “Me apunté a un ciclo medio y no quedaban plazas, por lo que contacté con el IMO. Ahora tengo un contrato de 6 meses con el ayuntamiento, y el instituto nos intenta vincular después con empresas. Me han dicho que, seguramente, cuando acabe el programa tendré trabajo”, celebra.