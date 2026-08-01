“Además de soldar, me han enseñado a no faltar al trabajo”

Publicado por Marc Carbonell Lleida Creado: Actualizado:

“Además de soldar, el IMO me ha enseñado valores como no faltar al trabajo, levantarme temprano, ser limpio y ordenado”, explica Jon Massana, que ya ha completado los seis meses de formación del programa de soldadura de la Casa d’Oficis, destinado a jóvenes de entre 16 y 29 años. “Me apunté a un ciclo medio y no quedaban plazas, por lo que contacté con el IMO. Ahora tengo un contrato de 6 meses con el ayuntamiento, y el instituto nos intenta vincular después con empresas. Me han dicho que, seguramente, cuando acabe el programa tendré trabajo”, celebra.