Ofensiva del PP contra el hub cívico con albergue en Balàfia

Publicado por ELENA MONTAÑÉS LLEIDA Creado: Actualizado:

El grupo municipal del Partido Popular en la Paeria anunció ayer que presentara alegaciones contra el proyecto del Hub Cívic de Balàfia en la antigua escuela de este barrio, después de que la Junta de Gobierno lo aprobará inicialmente. El líder de la oposición, Xavier Palau, aseguró que el partido está analizando la iniciativa desde el ámbito jurídico, urbanístico y social para poder presentar sus aportaciones durante el plazo de exposición pública.

Participación ciudadana

Según Palau, “el albergue es una actuación de maquillaje” que no soluciona los problemas que afectan a la ciudad, como la inseguridad, la falta de civismo o la degradación urbana. En este sentido, mencionó la previsión de abrir el pabellón 4 de Fira de Lleida para acoger personas que buscan trabajo en la fruta. Por ello, acusó al gobierno local de actuar “a escondidas” para dificultar la participación ciudadana y añadió que la aprobación del proyecto “evidencia la falta de transparencia del Ayuntamiento”. El líder de la oposición aseguró que hará todo lo posible para no imponer ningún albergue “en contra de los barrios” y reclamó que cualquier proyecto de estas características debe contar con consenso, transparencia y participación ciudadana. Insistió en que el diseño de estos equipamientos debería surgir de un proceso de diálogo que involucre a todos los implicados. Por su parte, la diputada del PP por Lleida al Parlament, Monserrat Berenguer, defendió que lo más prudente hubiera sido esperar a la aprobación de la proposición de ley para hacer frente a la indigencia y advirtió que el Parlament instó al Govern a revisar la cartera de servicios sociales, obsoleta desde el 2010. Según Berenguer, la actualización debería preceder la puesta en marcha del Hub de Balàfia.

Con el proyecto ejecutivo aprobado, la Paeria prevé empezar con las obras del hub cívico en el primer trimestre de 2027, según la teniente de alcalde Carme Valls. Lo defendió como “un proyecto que pone a las personas en el centro”.