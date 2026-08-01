Un recluso se sube al tejado de la cárcel armado tras agredir a otro

Publicado por Redacció Creado: Actualizado:

Un interno del Centre Penitenciari Ponent protagonizó el jueves un grave incidente de seguridad cuando intentó huir subiéndose al tejado del centro tras agredir a otro recluso y amenazar de muerte a los funcionarios. Se trata de un interno de 28 años que cumple una condena de 33 años y 19 meses de prisión por asesinato, tráfico de drogas y robo que, al parecer, quería ser trasladado a la cárcel de Mas d’Enric de Tarragona. El sindicato SICAP-FEPOL denunció ayer el caso, que fue confirmado por el departamento de Justicia, y los califican de “extrema gravedad”, ya que obligaron a activar el Código 3 y a mantener el centro en máxima alerta durante casi 50 minutos.

Ocurrió a las 13.20 horas cuando, según el sindicato, el interno agredió por sorpresa a otro recluso en el patio, haciéndole caer al suelo y propinándole una patada en la cabeza. Cuando los funcionarios intervinieron para contener la situación, el agresor sacó dos armas punzantes fabricadas artesanalmente, presuntamente elaboradas a partir de un palo de escoba manipulado, y advirtió de que apuñalaría a cualquier persona que se acercara. Ante la gravedad del incidente, la dirección del centro activó el Código 3, restringiendo todos los movimientos y la apertura de accesos en la prisión. Se prepararon varios equipos de funcionarios con material de protección para una eventual intervención directa, mientras el interno se desplazaba armado por los tejados interiores. Estuvo en la cubierta unos 50 minutos, siempre armado y amenazando a los trabajadores. Durante este tiempo, se estableció una negociación en la que participaron funcionarios, mandos, la dirección del centro y los servicios médicos. Finalmente, hacia las 14.10 horas, el recluso entregó las dos armas y acabó bajando, sin que fuera necesaria una intervención coercitiva. El departamento de Justicia informó de que el interno estuvo una media hora en el tejado y que bajó por su propia voluntad.

La revisión posterior de las cámaras de videovigilancia permitió detectar que otros dos internos habrían ayudado al agresor a subir al techo del centro. Estos dos reclusos fueron separados preventivamente y trasladados al Departamento Especial de Régimen Cerrado mientras se investiga su participación en los hechos.

Para el SICAP-FEPOL, el incidente pone de manifiesto que un interno puede fabricar y llevar dos armas punzantes en prisión y por eso piden una investigación “exhaustiva” de lo ocurrido. Quieren una revisión “inmediata” de los elementos de seguridad física, los sistemas anti-escalada, las cámaras y los posibles puntos vulnerables del centro. En consecuencia, piden también adoptar medidas disciplinarias y judiciales proporcionadas a la gravedad de los hechos, un aumento de personal, equipos de protección y medios operativos para afrontar incidentes críticos. Piden que el conseller Espadaler asuma responsabilidades.