Catalunya alerta de un aumento de los ahogos, tres de los cuales en Lleida
Protección Civil alertó ayer del aumento de ahogos que ha habido en las zonas de baño de Catalunya y ha pedido extremar la prudencia después de la muerte de 29 personas este verano, a tres de ellas en las comarcas de Lleida.
Desde el inicio de la temporada de baño –el 15 de junio– se han registrado 29 víctimas mortales y 55 personas heridas en playas, piscinas y aguas interiores, ante los 22 muertos y 33 heridos del mismo periodo del 2025.
Los tres ahogos mortales se han registrado en poco más de tres semanas. El 2 de julio perdió la vida a un vecino de Barcelona de 74 años en el pantano de Sant Antoni, en Conca de Dalt. Cinco días después, el 7 de julio, murió una niña de 6 años de Balaguer en las piscinas municipales del Secano de la capital de la Noguera, y el domingo pasado murió un vecino de Lleida de 25 años en Camarasa.
Asimismo, se ha salvado la vida a al menos tres niños cuando se estaban ahogando en piscinas municipales de Ponent, dos en la de Pardinyes y uno a la de Agramunt.