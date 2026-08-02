Catalunya alerta de un aumento de los ahogos, tres de los cuales en Lleida

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Protección Civil alertó ayer del aumento de ahogos que ha habido en las zonas de baño de Catalunya y ha pedido extremar la prudencia después de la muerte de 29 personas este verano, a tres de ellas en las comarcas de Lleida.

Desde el inicio de la temporada de baño –el 15 de junio– se han registrado 29 víctimas mortales y 55 personas heridas en playas, piscinas y aguas interiores, ante los 22 muertos y 33 heridos del mismo periodo del 2025.

Los tres ahogos mortales se han registrado en poco más de tres semanas. El 2 de julio perdió la vida a un vecino de Barcelona de 74 años en el pantano de Sant Antoni, en Conca de Dalt. Cinco días después, el 7 de julio, murió una niña de 6 años de Balaguer en las piscinas municipales del Secano de la capital de la Noguera, y el domingo pasado murió un vecino de Lleida de 25 años en Camarasa.

Asimismo, se ha salvado la vida a al menos tres niños cuando se estaban ahogando en piscinas municipales de Ponent, dos en la de Pardinyes y uno a la de Agramunt.