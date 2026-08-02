Denuncian falta de bus de enlace con FGC a la Pobla de Segur

Publicado por Redacció Guissona Creado: Actualizado:

Usuarios de la línea de tren entre Lleida y la Pobla de Segur, que gestiona Ferrocarriles de la Generalitat, denunciaron ayer la falta de una conexión en bus a la estación ferroviaria del Pallars por completar el trayecto por carretera, que culmina en Esterri d'Àneu. FGC opera toda la línea de Lleida en Esterri a través del tren de la Pobla, propiedad de la Generalitat, y por medio de una concesión en autocar en el tramo final que cubre los dos Pallars. Una usuaria de este servicio aseguró ayer que después de coger el tren en Lleida a las 8 de la mañana llegó a la Pobla hacia las diez menos cuarto y después de esperar un tiempo prudencial a una decena de personas fueron a pie hasta la estación de buses de la localidad para buscar un bus alternativo, ya que en la estación no había ningún transporte esperando. Dijo que no recibió ninguna explicación del concesionario.