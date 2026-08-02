Once muertos en la red vial leridana este año

Imagen de archivo de la carretera N-240 entre Margalef y Lleida. - SUBDELEGACIÓN DEL GOBIERNO EN LÉRIDA

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Un total de 80 personas han muerto en 76 accidentes mortales en la red vial interurbana de Catalunya hasta el 31 de julio, un 9% menos que hace un año, cuando se registraron 88 muertes, según informó ayer el Servicio Catalán de Tráfico (SCT). En las carreteras leridanas se han registrado 11 víctimas mortales, ocho menos que en el mismo periodo del año anterior. A estas muertes, hay que sumar dos motoristas traspasados en accidentes al núcleo urbano de Lleida y un tractorista que perdió la vida en un siniestro en un camino de les Borges Blanques.

A nivel de Catalunya, los usuarios vulnerables concentran al 57,5 por ciento de las víctimas mortales, con treinta y dos motoristas, nueve peatones y cinco ciclistas muertos.