El pabellón 4, listo para acoger a otros 160 temporeros

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El pabellón 4 de Fira de Lleida ya está listo para albergar a partir del lunes a un máximo de 160 personas sin hogar en el marco del dispositivo municipal de acogida a temporeros. Se suma así a las 96 plazas en pisos de la Empresa Municipal de Agenda Urbana (EMAU), a las 32 del nuevo centro de la Caparrella y a las 108 del pabellón 3, que han demostrado ser insuficientes. Centenares de personas duermen cada día al raso en el recinto de la Fira y alrededores desde hace varias semanas, con un pico de 240 la semana pasada, en el momento de más actividad de la campaña. A mediados de esta semana eran menos, unos 180. En el pabellón 4 se autorizará la pernoctación a personas en búsqueda de empleo (un máximo de 13 noches) y a aquellos que ya estén trabajando (un máximo de 5 noches). Estará abierto hasta el 17 de agosto, al tratarse de una medida “excepcional”. Los otros dispositivos estarán disponibles durante todo el mes, y los pisos también en septiembre.

Hasta el pasado miércoles, los dispositivos municipales han atendido a más de 1.950 personas, frente a las 1.023, 1.120 y 950 de las tres campañas anteriores.