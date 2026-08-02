Juntos presenta 54 alegaciones al POUM para proteger la vivienda

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El grupo municipal de Juntos a la Concejalía presentó 54 alegaciones en el Plan de Ordenación Urbanística Municipal (POUM), con 321 peticiones concretas que inciden directamente en la movilidad, la vivienda, la industrialización, los equipamientos, el Centro Histórico y el Horta de Lleida. Según la portavoz y candidata del grupo, Violando Cervera, la aprobación del nuevo POUM “es una oportunidad histórica para definir el modelo de ciudad y avanzar hacia una Lleida más cohesionada”. Por eso, Juntos defendió un planteamiento que refuerce la capitalidad de la ciudad, proteja e impulse el Horta, regenere los barrios, facilite el acceso a la vivienda y favorezca una economía basada en la innovación y el valor añadido. En este sentido, Cervera destacó que las propuestas de Juntos comparten una de las principales preocupaciones expresadas por los vecinos afectados: “Que el desarrollo de nuevas infraestructuras no comporte la desaparición de vivienda ya existente.” Señaló que Lleida puede crecer y mejorar, siempre que preserve las casas y la vida de las personas que ya residen allí. Entre las propuestas mencionaron la modificación de los pasillos de Granyena y el camino de la Mariola, así como establecer que los futuros trazados se adapten a las viviendas y se desarrollen con la mínima afectación territorial. También plantearon mejorar los accesos de la ciudad, reforzar la conexión entre barrios y potenciar el transporte público y la movilidad sostenible. Juntos propuso elaborar un Plan Director Municipal de Equipamientos que permita identificar las necesidades de cada zona y reclamó garantizar servicios en los nuevos sectores residenciales. Por otra parte, sugirieron la posibilidad de transformar las plantas bajas de comercios vacíos en viviendas en las calles sin estrategia comercial. “Estudiaremos con detenimiento las alegaciones de los vecinos y entidades, para incorporar todas las miradas posibles”, añadió Violando Cervera.