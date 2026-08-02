Las sanciones a locales con terraza se disparan y rondan las impuestas en todo el año pasado

Publicado por ELENA MONTAÑÉS LLEIDA Creado: Actualizado:

El ayuntamiento ha abierto durante el primer semestre de 2026, hasta el 1 de julio, 32 expedientes sancionadores a bares y restaurantes por infringir la Ordenanza Municipal del uso de la vía y los espacios públicos de la ciudad.

En lo que llevamos de año, la cifra de tramitaciones supone casi la misma cantidad de expedientes que se tramitaron durante todo el 2025, cuando fueron un total de 35 sanciones a locales con terraza que no cumplieron con la normativa o el horario establecido, no dispusieron de la licencia o porque excedieron los veladores autorizados (la denominación velador corresponde a una mesa y cuatro sillas). Lleida cuenta actualmente con 514 licencias de veladores, algunas de ellas en trámite.

“Estamos a favor de apoyar a la hostelería y que siga habiendo terrazas, pero debe ir acompañado del cumplimiento de las ordenanzas municipales”, señaló la teniente de alcalde y concejala de Seguridad, Movilidad y Civismo, Cristina Morón.

La zona más tensionada y con mayor número de avisos por este tipo de infracciones es la Zona Alta (ver desglose), aunque desde la Paeria también mencionaron de forma puntual otros puntos de la ciudad como Cappont o Pardinyes. Durante el pasado mes de julio, la mayoría de los establecimientos fueron sancionados por no disponer de la seguranza de seguros, con un importe de hasta 5.000 euros. Estos fueron el Café de les hores, en el camino de Corbins, el Bar Leon Kebab en la calle Antoni Solé, el bar Romanesc, La Guagua o La Bodegueta en Baró de Maials, el Delirium en la plaza Balàfia, Guercif 77 en la calle Ramon Llull, Tamazight en Boters, Enjoy en Joan Baiget o el Doner Kebab Pizza en Taquígraf Martí.

“El espacio público debe ser un espacio para todos y debe gestionarse con respeto. El objetivo es tener una ciudad activa, con restauración y las calles llenas de vida, pero también ordenada”, añadió Morón.