Lleida amplía desde hoy el 'albergue' para temporeros con 160 nuevas plazas en la Fira

Publicado por Marc Carbonell Lleida Creado: Actualizado:

La Paeria de Lleida pone en marcha hoy la ampliación del dispositivo de acogida a temporeros en la ciudad, con 160 plazas adicionales en el pabellón 4 de Fira de Lleida que se suman a las 108 del 3, las 96 de pisos municipales y las 32 del nuevo centro de la Caparrella, con el objetivo de "garantizar la dignidad de las personas" y evitar que centenares de trabajadores de la fruta y personas que buscan empleo sigan durmiendo cada noche al raso en el recinto de la Fira y los alrededores.

El alcalde accidental, Carlos Enjuanes, ha explicado esta mañana que esta misma tarde se pondrán a disposición 100 nuevas plazas y, a partir de mañana, si hay demanda, las 60 restantes. El pabellón 4 funcionará hasta el 17 de agosto, al tratarse de una medida excepcional por el pico de la campaña, mientras que los otros recursos seguirán abiertos todo el mes. Este año, la oficina única del ayuntamiento ya ha sumado 2.230 atenciones a temporeros, más del doble que el año pasado.

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