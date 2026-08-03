Ocho arrestos de la Urbana en una semana por violencia machista

Publicado por Albert Guerrero Periodista Lleida Creado: Actualizado:

La violencia machista sigue siendo un problema estructural. En la última semana, entre el sábado pasado y ayer, solo la Guardia Urbana —los Mossos no facilitan información periódica de arrestos por estos delitos— ha arrestado a ocho hombres acusados de maltratar a sus parejas o exparejas en la capital del Segrià. Los dos últimos la madrugada del sábado en las calles Valentí Almirall y en Pardinyes. En la primera, detuvieron a un hombre de 38 años y, en la segunda, en la zona de peñas de la Festa Major de Pardinyes, a un vecino de 36 años.

Estos arrestos se suman a los que hubo el anterior fin de semana, tres de ellos el sábado 25. Las otras tres detenciones se practicaron el lunes, el miércoles y el jueves. Los arrestados tienen entre 25 y 46 años. En varios de los casos, las denunciantes han explicado a los agentes que no era la primera ocasión que sufrían malos tratos por parte de su pareja o expareja.

Los juzgados leridanos registraron 356 denuncias por violencia contra la mujer en el primer trimestre del año, según el Observatorio contra la Violencia Doméstica y de Género del CGPJ. Esto supone una media de cuatro casos por día. El 73,3% de las denuncias fueron presentadas por las víctimas, un 15,7% lo fueron por la intervención policial directa y un 11% por servicios asistenciales. Hubo 105 condenados por solo seis hombres absueltos.