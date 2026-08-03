La plataforma vecinal Balàfia Participa denuncia que el Hub Cívic se haya aprobado en verano
La entidad ha recogido más de 3.000 firmas que presentará como alegación.
La plataforma vecinal Balàfia Participa denunció ayer que “la aprobación del proyecto del Hub Cívico se haya producido el 31 de julio, en las puertas de las vacaciones de verano, en un momento en que se pretende minimizar el rechazo vecinal y reducir su impacto público”, dijo en un comunicado. La entidad reiteró su oposición al proyecto y ha recogido más de 3.000 firmas que presentará como alegación.
Lleida
Ofensiva del PP contra el hub cívico con albergue en Balàfia
ELENA MONTAÑÉS