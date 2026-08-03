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La plataforma vecinal Balàfia Participa denuncia que el Hub Cívic se haya aprobado en verano

La entidad ha recogido más de 3.000 firmas que presentará como alegación.

Imagen aérea de una manifestación contra el hub cívic de Balàfia en la rotonda de la plaza Europa. - ÍNGRID SEGURA

Imagen aérea de una manifestación contra el hub cívic de Balàfia en la rotonda de la plaza Europa. - ÍNGRID SEGURA

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La plataforma vecinal Balàfia Participa denunció ayer que “la aprobación del proyecto del Hub Cívico se haya producido el 31 de julio, en las puertas de las vacaciones de verano, en un momento en que se pretende minimizar el rechazo vecinal y reducir su impacto público”, dijo en un comunicado. La entidad reiteró su oposición al proyecto y ha recogido más de 3.000 firmas que presentará como alegación.

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