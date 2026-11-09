Casi el 60% de los accidentes con patinetes de Lleida son culpa del conductor: 170 siniestros, 26 atropellos y 18 heridos

La Fiscalía de Lleida reportó en su última memoria de 2025 datos sobre 170 accidentes con Vehículos de Movilidad Personal (VMP) implicados, de los que el 57,65% fueron responsabilidad del propio conductor. Asimismo, señala que el año pasado se registraron 26 atropellos con patinetes eléctricos involucrados.

De estos, según la memoria del Ministerio Público, 19 fueron responsabilidad de los conductores de dichos vehículos. En otros seis atropellos, la culpa se le atribuyó a los peatones y en un caso, hubo una responsabilidad compartida. Los mismos datos de la Fiscalía indican que del resultado de los 26 atropellos, hubo 18 personas heridas. Tres presentaron lesiones de carácter grave y 15, leve.

En este ámbito, la Fiscalía General del Estado urge a tomar medidas y sanciones ante el aumento de la siniestralidad de los patinetes. En su memoria, recuerda que los usuarios de estos vehículos son “claramente vulnerables” frente al resto de vehículos motorizados, pero también frente a otros colectivos como los peatones.

Al respecto, señala que se han incoado diversos procedimientos penales y se han formulado acusaciones contra conductores de VMP por delitos de resultado imprudente, en algunos casos con fallecidos o lesionados de gravedad.

Asimismo, pone de manifiesto la dificultad existente en algunos territorios para obtener informes periciales fiables sobre la catalogación de algunos de estos vehículos, cuando, señala la memoria, “existen indicios de encontrarnos no ante un VMP, sino ante auténticos ciclomotores o, incluso, motocicletas”.

A ello se une, continúa la Fiscalía General del Estado, al elevado número de denuncias administrativas contra los usuarios de estos VMP en algunas ciudades, la mayoría por circular por la acera, seguidas de la sobreocupación del vehículo por dos o más personas, la utilización de dispositivos de telefonía móvil mientras se conduce o de cascos o auriculares.

Entretanto, la Fiscalía advierte en su memoria que “nos encontramos ante una forma sostenible de movilidad llamada a quedarse”, por lo que urge a adoptar “todo tipo de medidas”, no solo de vigilancia, disciplina y sanción, sino también preventivas y educativas.