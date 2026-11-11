El C2 de catalán será un requisito en las oposiciones a docente y maestro

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El C2 de catalán será un requisito y no un mérito en las oposiciones de maestro y profesor que tendrán lugar el próximo año. Así lo aseguraron el lunes a última hora fuentes sindicales después de que el departamento de Educación les informara de que quería llevar este cambio en el planteamiento en la mesa sectorial de mañana. Asimismo, las mismas fuentes señalaron que aquellos aspirantes que no tengan el certificado de C2 se podrán presentar a una prueba específica para obtenerlo, que se celebraría dos semanas antes del proceso selectivo. Los sindicatos también señalaron que la previsión del departamento es hacer las oposiciones, tanto de maestro como de profesor, a mediados del próximo mes de marzo.

Cabe recordar que la obligatoriedad de tener el C2 de catalán está recogida en la Ley de Educación de Catalunya (LEC) del año 2009. Sin embargo, hasta ahora no se había aplicado y era un “mérito”. Concretamente, la LEC señala que para ingresar en la función pública docente se debe acreditar el conocimiento suficiente y adecuado del catalán, tanto en la expresión oral como la escrita, de acuerdo con las competencias correspondientes al nivel C2. En este sentido, Educación anunció en 2022, cuando ERC gobernaba la Generalitat, que a partir de 2024 exigiría esta acreditación a los docentes, pero esta medida se ha ido aplazando hasta ahora.

El anuncio hecho por los sindicatos llega después de que el pasado junio Educación decidiera flexibilizar el requisito del C2 de catalán para acceder a la bolsa de interinos y ampliar el periodo de acreditación del título. Entonces, la consellera de Educación, Esther Niubó, negó que fuera una rebaja de la exigencia, si no que era una “excepción temporal para tener profesorado suficiente”.