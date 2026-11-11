Dos arrestados por traficar con droga en Príncep de Viana

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Los Mossos d’Esquadra detuvieron el lunes a dos hombres de 44 años acusados de traficar con cocaína y heroína desde un piso de la calle Príncep de Viana. En el registro en el domicilio les hallaron 16 gramos de cocaína, 250 gramos de heroína (con una parte ya preparada en monodosis preparada para vender), dos básculas de precisión y 1.500 euros en billetes fraccionados.

Estas detenciones son fruto de una investigación abierta el pasado octubre después de tener indicios de la posible existencia de un punto de venta de drogas en ese piso. Los dos arrestados supuestamente quedaban con sus compradores en los alrededores del domicilio para hacer el intercambio. Sobre las 8.00 horas del lunes, la Unidad de Investigación de Lleida detuvo a los dos sospechosos y procedió a registrar el piso.

Los dos arrestados, uno de ellos con antecedentes, pasarán esta mañana a disposición judicial.