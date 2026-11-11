Gavín se compromete a acelerar los trámites para desdoblar la N-240

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El cabeza de lista de Junts al Congreso de los Diputados por Lleida, Isidre Gavín, puso ayer sobre la mesa la urgencia de hacer cumplir su propuesta de desdoblar la carretera N-240 entre Juneda y Les Borges Blanques. Un proyecto que ya fue aprobado por el Congreso con el apoyo de PSOE y PP, pero que “todavía no se ha traducido en actuaciones concretas” ni en un calendario de ejecución claro. Gavín hizo esta reivindicación acompañado del presidente del consell comarcal de Les Garrigues, Antoni Villas, que aseguró que el desdoblamiento de la N-240 en ese tramo no es solo “por seguridad viaria y para reducir la siniestralidad, sino también para garantizar oportunidades de desarrollo económico del territorio. Esta carretera es fundamental para el comercio, el transporte de mercancías y la movilidad de las personas de Les Garrigues y las comarcas vecinas”, afirmó el candidato de Junts al Congreso.

Mensaje a ERC

Gavín también criticó que ERC votó en contra del desdoblamiento. “Cuesta entender que ERC, siendo un partido catalán, se oponga a una infraestructura clave”, señaló. Por ello, aseguró que para Junts será prioritario acelerar los trámites y estudios técnicos necesarios para hacer el desdoblamiento.