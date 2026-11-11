Libertad sin medidas cautelares para el único investigado por el crimen de Cappont

Publicado por Albert Guerrero Periodista Lleida Creado: Actualizado:

J.R.M., el único investigado por el crimen de Isaac Martínez, el joven de Cappont que fue acribillado a tiros el 9 de noviembre de 2006, volvió a pisar ayer los juzgados de Lleida y quedó libre sin medidas cautelares. Lo hizo 19 años, 4 meses y 21 días después –el 20 de junio de 2007— de ser detenido por los Mossos d’Esquadra como presunto autor del asesinato. En aquella ocasión, el juez dictó su ingreso preventivo en prisión pero le excarceló el 21 de diciembre de ese mismo año. Ayer, la magistrada de la Sección de Instrucción del Tribunal de Instancia Plaza número 4 acordó mantenerle en libertad al considerar que no existe riesgo de fuga y hay arraigo, por lo que no aprecia que “existan indicios de que pudiera sustraerse de la acción de la justicia”.

La jueza le había citado después de que la Audiencia rechazara archivar el caso y de que un reciente informe de la Guardia Civil haya determinado que los restos hallados en su pantalón son de disparo, contradiciendo al que hicieron tras el crimen, lo que entonces supuso su excarcelación, como informó este periódico el pasado viernes. Respecto al informe, la magistrada señala que “si bien abre la puerta a la práctica de nuevas diligencias que pudieran esclarecer los hechos en su día investigados, lo cierto es que no tiene entidad suficiente como para desvirtuar, en este momento procesal, las periciales que obran en la causa y atribuir, sin mayor investigación, la autoridad de los hechos a J.R.M”. La familia de la víctima, que ejerce la acusación particular, solicitó su ingreso preventivo en prisión al considerar que, ante este nuevo informe, hay riesgo de fuga. Por su parte, la Fiscalía solicitó aplicarle medidas como la retirada del pasaporte. La magistrada no acordó ninguna de estas medidas. En cuanto a nuevas diligencias, una de ellas podría ser una valoración de los Mossos del informe de balística de la Guardia Civil.