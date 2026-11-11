“Cada vez que hemos sacado diputado aquí, hemos gobernado”

“Cada vez que hemos sacado diputado por Lleida, hemos gobernado. En 2023 nos quedamos a 4 diputados de hacer presidente a Núñez Feijóo y uno de los que nos faltaba era el de Lleida”. Así de claro se mostró ayer el secretario general del PP, Miguel Tellado, en el acto que su partido celebró ayer en la Llotja y en el que apeló a ir a las urnas “para que cada voto cuente”. También aseguró que “la corrupción se ha instalado en las instituciones” desde que Pedro Sánchez es presidente y que “han tenido un imputado cada tres semanas y media”. Afirmó que la huelga general de hoy es “el primer acto de campaña de la izquierda”. Tellado concluyó su discurso afirmando que el PP es “el partido de los currantes, de los trabajadores” y que el 29N "será un cambio de ciclo”.

El candidato del PP por Lleida al Congreso, Roger Melero aseguró que “los leridanos estamos hartos de promesas” y que “sufrimos una triple condena socialista, gobiernan la Paeria, la Generalitat y el Estado”. También remarcó que “en Lleida el voto al PP vale doble, para conseguir diputado y quitarle uno al PSOE”. También habló el presidente del PP en Lleida, Xavi Palau, que definió a Tellado como “el capo, y está aquí porque significa que el PP cree en Lleida” y que el lunes vendrá Feijóo. Añadió que “votar a ERC, Junts y al PSC aquí es lo mismo, es votar a Pedro Sánchez”.