El cuchillo con el que asesinaron al taxista contenía el perfil genético del acusado

Publicado por Albert Guerrero Periodista Lleida Creado: Actualizado:

“Ha sido un caso excepcional porque nunca antes los Mossos d’Esquadra habíamos externalizado este tipo de muestras”. Esto afirmó ayer ante la Audiencia de Lleida uno de los expertos de la Unidad Central de Genética Forense de los Mossos d’Esquadra para explicar cómo pudieron determinar que el mango del cuchillo con el que asesinaron a un taxista en La Bordeta en 2022 contenía el perfil genético del acusado, J.D.C.G. Este perfil es el conjunto de información obtenida del análisis de las secuencias de ADN de una persona, funciona como un identificador único e intransferible y es equiparable a una huella dactilar. En la hoja del cuchillo había sangre de la víctima, lo que confirmó que era el arma homicida.

Fue un caso excepcional porque los Mossos no pudieron hallarlo con su tecnología al haber varios perfiles mezclados. Para ello, pidieron autorización judicial para enviar las muestras del arma homicida y las que habían conseguido del sospechoso, en un escupitajo y en una lata de bebida energética Monster durante los seguimientos que le hicieron, a Citogen de Zaragoza, uno de los primeros laboratorios privados especializados en genética forense de España. Allí utilizaron el método de secuenciación masiva, que permite analizar y secuenciar millones de fragmentos de ADN de manera simultánea. Los perfiles genéticos de las muestras tomadas al sospechoso y una de las halladas en el mango “eran coincidentes”, señalaron los expertos de los Mossos d’Esquadra y del laboratorio. En cambio, los expertos contestaron, a preguntas de la abogada del acusado, que no habían identificado los otros perfiles genéticos (había tres o más) también hallados en el mango.

Cabe recordar que el cuchillo no era de uso común sino de uso profesional. Los Mossos ya explicaron en la sesión del lunes que “el arma homicida fue recuperada en el minuto 1”. La hallaron en un contenedor de la calle Travessera Extremadura, cerca de la calle Sifó, donde se produjo el crimen. El subinspector que lideró la investigación aseguró que fue clave para poder incriminar al acusado. Al ser de uso profesional tenía un número de serie que permitió a los investigadores averiguar que había sido adquirido por una empresa cárnica de Ponent, donde el acusado había trabajado hasta un mes antes del crimen. Por último, en el registro de su domicilio hallaron “un cuchillo idéntico”, añadió el subinspector.