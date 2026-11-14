Récord de 21.668 admitidos al examen MIR

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Un total de 40.474 personas han sido admitidas para optar en una de las 12.850 plazas de Formación Sanitaria Especializada (FSE) ofrecidas por el ministerio de Sanidad para el año que viene. Casi la mitad de los aspirantes, 21.668, competirán para obtener una de las 9.676 vacantes de Medicina (MIR), mientras que 2.474 personas han sido rechazadas. Les tres cifras son las más altas de la historia. El año pasado, cuando ya se batieron récords, fueron 16.014 los admitidos y 1.518 los no admitidos.

Se da la circunstancia de que esta convocatoria coincide con la reciente homologación de 30.303 títulos de Medicina de países extracomunitarios por parte del ministerio, una cifra que multiplica por diez la de hace una década y que ha llevado la Organización Médica Colegial (OMC) a plantear medidas para que tengan que superar, como hacen los graduados en España, una prueba que certifique sus capacidades clínicas para poder ejercer. De hecho, hace meses que Sanidad trabaja en un plan de contingencia ante la multitud de inscritos extracomunitarios para acceder a las pruebas FSE después de la homologación masiva hecha por Universidades, aunque hay aspectos, como la situación administrativa de los aspirantes, que no son de su competencia, explican desde el ministerio.

Lleida ganará el año que viene una plaza MIR de la especialidad de Urgencias y Emergencias, estrenada este año, y mantendrá el mismo número del resto. Así, llegará al récord de 65 vacantes: 49 de especialidades hospitalarias al Arnau de Vilanova y 16 de Família a los NINGUNO. En total habrá 94 plazas de FSE. El año pasado se adjudicaron todas sin recurrir a la repesca con extracomunitarios.

Los exámenes de FSE se celebrarán el próximo 23 de enero. Consistirán en un cuestionario de 200 preguntas, más 10 de reserva, y tendrán una duración de cuatro horas y media.