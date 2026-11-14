La Síndica pide que el comedor escolar sea un derecho en todos los centros

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La Síndica de Greuges de Catalunya, Esther Giménez-Salinas, ha reclamado convertir el comedor escolar en un derecho subjetivo garantizado que no dependa de las disponibilidades presupuestarias. Una reivindicación que hace tras constatar que “el 30% del alumnado vulnerable” continúa sin acceder a este servicio ni a las ayudas que se ofrecen. No obstante, el número de beneficiarios se ha triplicado en los últimos 15 años, pasando de los 65.000 que había en el curso 2010/2011 a más de 205.000 en el 2025/2026. Asimismo, la inversión para estas ayudas ha crecido de los 33,2 a los 250 millones de euros anuales.

Giménez-Salinas advierte que la Secundaria es la gran asignatura pendiente de estas ayudas, ya que su cobertura cae al 26,9%, mientras que en Infantil y Primaria es el 91,3%. Una diferencia que se debe en parte a que más de la mitad de los institutos públicos carecen de comedor tras implantarse la jornada compactada. También advierte que hay colectivos infraatendidos, como menores tutelados o familias en situación irregular. Por todo ello, la Síndica aboga por implantar un decreto que reconozca el comedor como un derecho subjetivo y extender el servicio a todos los institutos con independencia del modelo de jornada.