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El secretario general de Vox, Ignacio Garriga, aseguró ayer en una comparecencia en el Eix Comercial de Lleida que como en otras localidades de España, en Lleida, “los comerciantes están hartos de la burocracia y los impuestos abusivos”. Garriga cargó contra los políticos por “haber destrozado el comercio de toda la vida”. En cuanto a la inmigración, el dirigente de Vox propuso “militarizar las fronteras”, tras el “repunte histórico” de llegadas de personas en situación irregular de este pasado fin de semana a la isla del Hierro. Asimismo, acusó a Junts de colaborar con el PSOE en la entrada masiva de personas, “comprometiendo la identidad de nuestros barrios y disparando la inseguridad”. “El próximo 29N nos jugamos seguir con las políticas de inmigración masivas o votar a Vox, votar al sentido común”, aseveró Garriga.

También hizo un llamamiento a la movilización “para desalojar el PSOE y protagonizar el cambio de rumbo que merecen los españoles”.