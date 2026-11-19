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El presidente del Gobierno y candidato del PSOE a las elecciones del 29 de noviembre, Pedro Sánchez, abrió ayer la puerta a indultar al ex fiscal general del Estado Álvaro García Ortiz, condenado por el Tribunal Supremo por revelación de secretos. En una entrevista en Antena 3, aseguró que el asunto está sobre la mesa del Consejo de Ministros, aunque evitó aclarar si la decisión llegará antes o después de las elecciones. También consideró que se han «traspasado líneas rojas» del derecho penal en las causas contra su mujer, Begoña Gómez, y su hermano, David Sánchez, y se mostró convencido de que podrá formar gobierno.

Sánchez también se pronunció sobre su aparición en la portada de la revista del corazón Lecturas. Explicó que aceptó una propuesta de la publicación sin prever tanta repercusión y negó que la entrevista vaya a cambiar el voto de las mujeres. A su juicio, las electoras conocen que los recortes que atribuye a PP y Vox recaerían especialmente sobre ellas.

Por su parte, el ministro de la Presidencia, Félix Bolaños, pidió desde Tarragona la movilización del electorado catalán para impedir la llegada de PP y Vox a la Moncloa. Advirtió que ambas formaciones quieren “volver al conflicto” y a la tensión de 2017 y defendió que el Gobierno socialista ha contribuido a superar el procés y abrir una etapa de normalización política. Bolaños acusó a los dos partidos de “catalanofobia” y criticó sus posiciones sobre la financiación autonómica y la oficialidad del catalán en el Congreso y las instituciones europeas.

El ministro de Industria y candidato socialista por Barcelona, Jordi Hereu, advirtió asimismo de que PP y Vox pretenden dejar las pensiones, las residencias y la atención a la dependencia «a la lógica del mercado». Hereu también rechazó la propuesta del candidato de ERC, Gabriel Rufián, de crear un Govern de concentración en Catalunya si gobiernan PP y Vox. Afirmó que esta iniciativa evidencia una derrota anticipada.