Publicado por Redacció Creado: Actualizado:

La candidata de ERC al Senado por Lleida, Sílvia Martínez, denunció que solo el 6,56% de las sentencias judiciales dictadas en Catalunya en 2024 se redactaron en catalán, y defendió que el conocimiento de esta lengua sea una garantía efectiva en la Administración de Justicia y no solo un mérito para sus profesionales.

Según denunció Martínez, esta situación muestra la desigualdad que sufre el catalán en el ámbito judicial, y defendió una reforma de la ley orgánica del Poder Judicial para que la ciudadanía pueda relacionarse con los órganos judiciales en catalán sin que ello represente una dificultad añadida ni conlleve renunciar a la lengua propia. “¿Podemos hablar en catalán ante un juez? ¿Recibiremos una sentencia en catalán?”, se preguntó la candidata, quien advirtió de que esta realidad muestra las dificultades que todavía existen para ejercer los derechos lingüísticos en Catalunya.