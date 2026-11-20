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El último conseller de Cultura de la Generalitat antes de que el Gobierno central aplicara en 2017 el artículo 155 de la Constitución para tomar el control del Govern, Lluís Puig, regresó ayer a Lleida por primera vez desde que volvió del exilio. Recordó que durante su breve paso por el departamento participó en una reunión del consorcio del Museu de Lleida para analizar cómo afrontar la ejecución de las resoluciones judiciales que exigían el traslado de las obras de Sijena. La Guardia Civil se las llevó el 11 de diciembre de 2017 ante las protestas de cientos de leridanos, por lo que, según opinó, “han pasado nueve años y las relaciones de Catalunya con el Estado español no han mejorado en nada”. Puig hizo estas declaraciones durante una visita cultural a Lleida junto al candidato de Junts al Congreso de los Diputados por Lleida, Isidre Gavín, en la que el ahora diputado en el Parlament pidió el voto para que su formación continúe defendiendo el patrimonio y la identidad cultural de Catalunya en Madrid.

Puig, además, afirmó que en 2017 la Generalitat actuó según la legislación de patrimonio cultural catalana y española, y recordó que fue absuelto en el procedimiento judicial relacionado con el traslado de las obras. No obstante, añadió, está pendiente de un recurso ante el Tribunal Supremo contra aquel fallo. Puig también aprovechó su paso por Lleida para retomar el contacto con entidades culturales del territorio.

Por su parte, Gavín reivindicó la defensa del patrimonio cultural y de la lengua catalana como una de las prioridades de Junts en el Congreso, y recordó que en 2017 “ni las derechas ni las izquierdas españolas hicieron nada para defender el patriomonio de Lleida”. En este sentido, subrayó que su formación ha sido “útil para el territorio y para la gente” durante la última legislatura, en la que ha conseguido 1,6 millones de euros para equipamientos y proyectos culturales en el llano de Lleida y el Pirineo. De esta cantidad, según explicó Gavín, 500.000 euros corresponden a la Seu Vella, donde Puig y Gavín se entrevistaron ayer con responsables y expertos del conjunto monumental para conocer la estrategia prevista para invertir estos recursos.