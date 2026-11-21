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La unidad de Ictus del hospital Arnau de Vilanova ha sido reconocida con tres distinciones de excelencia en la máxima categoría (diamante) de los premios Angels, unos galardones internacionales avalados por la European Stroke Organisation (ESO) y la World Stroke Organisation (WSO) que certifican los máximos estándares de calidad, rapidez y eficacia en la atención a los ictus. Recogieron las distinciones enfermeras de la unidad junto con Montse Molina, supervisora de Enfermería de Neurología y referente en ictus. Reconocieron la implicación del jefe de Neurología, Francesc Purroy, y de Miriam Paul, la doctora responsable del registro de datos e indicadores de calidad de la unidad. La unidad de Ictus del Arnau ha ampliado recientemente su horario de tratamiento de los casos más graves, ahora a todos los días de la semana en horario diurno.