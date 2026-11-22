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Los sindicatos y otras entidades educativas convocan huelga para el jueves de la próxima semana, 26 de noviembre en la recta final de la campaña electoral. Están convocadas todas las plantillas de educación, los docentes, el personal de atención educativa (PAE), el personal de administración y servicios (PAS), los trabajadores de ocio educativo y los de la etapa de cero a tres años. Ayer en Barcelona, ya se movilizaron para reclamar mejoras. Por otro lado, el instituto Torre Vicens acogerá el martes un encuentro organizado por el Govern para “escuchar a la comunidad educativa, identificar necesidades y recoger propuestas para mejorar el sistema”.