Publicado por ELENA MONTAÑÉS LLEIDA Creado: Actualizado:

Experimentar, socializar, tejer vínculos, expresar y ludoteca, estos son los ejes que definen y dan significado al proyecto Estel, la nueva propuesta de ocio educativo impulsada por el ayuntamiento a través de la Xarxa Municipal de Ludoteques, con el objetivo de dar continuidad al juego entre los menores de 3 a 6 años y sus familias.

“Hemos participado en todos los proyectos previos, pero cuando Julieta cumplió 3 años, pedimos dar continuidad al servicio”, explicó Rouse Martínez, una de las madres participantes. Hasta ahora, ninguno de los proyectos de primera infancia, destinados a los diferentes momentos de la crianza y que se llevan a cabo en las ludotecas, contemplaba la segunda etapa de educación Infantil, por lo que “muchas familias pedimos un proyecto para esta franja de edad”, indicó Martínez. El proyecto Estel, que se ha iniciado durante este curso en la ludoteca municipal Parc de Gardeny, cuenta con la participación de 20 familias y un total de 37 niños. “Por fin este año se ha hecho realidad y por suerte, hemos podido entrar”, celebró Martínez. El proyecto Estel se lleva a cabo cada jueves de 16.30 horas a 19 horas.

“Queremos que continúen jugando toda la vida”, aseveró la coordinadora del programa, Sheila Costa. Explicó que el programa ha tenido una muy buena acogida por parte de las familias y reivindicó el valor social y educativo del juego. “Del mismo modo que este evoluciona y se transforma, queremos que los niños continúen jugando a lo largo de los años”, aseveró Costa.

Más allá de las actividades, que combinan el juego libre, la experimentación, los juegos de mesa, las actividades creativas y el huerto, el programa ayuda a generar un espacio de encuentro entre las familias, permitiéndoles la posibilidad de compartir experiencias de crianza y reforzar los vínculos entre ellas. “La ludoteca no solo se transforma en un espacio libre de juego, sino que también se convierte en espacios relacionados con los familias para crear una red de vículos”, señaló el concejal Xavier Blanco.

Mares i fills juguen junts. - PAU PASCUAL PRAT

Actualmente, los proyectos de primera infancia que se desarrollan en las ludotecas de la ciudad son Nadó (0-6 meses), Ralet (6-12 meses), Family Lab (0-18 meses), Fil (1-3 años) y Nins (1-3 años), además del Estel (3-6 años). Todos ellos promueven una crianza consciente y respetuosa, fomentando la participación de las familias y el desarrollo integral de los niños. Además, la Xarxa Municial de Ludoteques organiza otras actividades y talleres para los centros educativos, en el marco del Programa Educació a l’Abast de la concejalía de Educación. Algunos de ellos son Anem a la lutoeca, Aprenentatge Basat en Jocs de Taula (ABJ) o Jocs d’estratègia, lògica i percepció espacial, entre otros. Por otra parte, la Xarxa también promueve la inclusión social de personas con discapacidad y neurodiversidad, a través del proyecto Som-hi!, potenciando las habilidades sociales, cognitivas y emocionales de los participantes.