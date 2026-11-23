La presidenta de Extremadura, Maria Guardiola, visitó ayer Lleida para arropar al candidato del PP al Congreso, Roger Melero, y aseguró sobre Vox, partido con el que gobierna en coalición en su comunidad, que “somos dos partidos distintos pero que sabemos caminar de la mano”. Una afirmación que hizo la misma dirigente que hace tres años rechazó formar gobierno con los de Abascal por negar la violencia machista, pero 10 días después y tras las críticas de gente de su propio partido, acabó pactando una coalición que fue revalidada este mismo abril. Sobre esta cuestión, Guardiola dijo que “mi línea roja no era pactar con Vox, era ceder determinadas cuestiones que nunca jamás iba a ceder y hemos demostrado que no hemos cedido, porque en Extremadura no se renuncia a las políticas de igualdad y de diversidad”. Aseguró que su gobierno ha demostrado “que se pueden bajar impuestos, reforzar servicios y dinamizar la economía” y que “Catalunya necesita que se vuelva a hablar no solo del independentismo, sino de vivienda, sanidad, educación y seguridad”.

Por su parte, el presidente del PP de Lleida, Xavi Palau, pidió “concentrar el voto útil del centro derecha leridano” entorno a su candidato, Roger Melero. También hizo un llamamiento al votante de Junts apoyar al PP, ya que si no lo hacen “su voto servirá para que Sáncez sea presidente y Colau vicepresidenta”.

Aznar vuelve otra vez al ruedo

El expresidente del Gobierno entre 1996 y 2004, José María Aznar, irrumpió ayer en la campaña para pedir “concentrar el voto” en torno al PP frente a aquellos que quieren “comprar el Gobierno” cediendo ante formaciones independentistas, golpistas, separatistas o Bildu. A su vez, la presidenta madrileña, Isabel Díaz Ayuso, calificó a Sánchez de “cobarde” y lo acusó de instigar las protestas docentes en su autonomía.