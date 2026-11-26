Las tiendas de la ciudad llevan semanas preparándose para la campaña más importante del año, y no es la electoral, sino la de Navidad. Una temporada de ventas que arrancará mañana con el Black Friday, a pesar de que muchos comercios llevan días, o incluso semanas, anunciando promociones y descuentos por este acontecimiento, una tradición estadounidense que desde hace unos años ha enraizado con fuerza en Lleida, Catalunya y el conjunto del Estado. Los comerciantes prevén que será una buena campaña, incluso mejor que la del año pasado, y que llega como agua de mayo tras un otoño atípico marcado por las altas temperaturas.

“Tenemos las expectativas muy altas con esta campaña después de un otoño con mucha calor, que ha provocado que mucha gente pospusiera las compras de invierno, y también algo inestable con eventos como la huelga general, por eso afrontamos estos días con muchas ganas”, dijo la presidenta de los comerciantes del Eix, Montse Eritja. Por su parte, Eduard Agudo, de Jossa i Gassó, también se muestra optimista con esta campaña, que llega “tras un otoño raro, con mucha calor, quizás deberíamos empezar a replantear las temporadas comerciales porque el clima ha cambiado”. También destaca que este domingo, que es festivo de apertura comercial, “será algo inhábil por las elecciones y, de hecho, nosotros no abriremos”. Una preocupación, la del 29N, que comparte Jennifer, de la tienda Inside. “Creo que afectará a las compras, aunque también el clima decidirá”, señala la comerciante, que opina que “tendremos una campaña mejor que otros años, desde el martes que ya se nota más ambiente en la calle”.

Además de este domingo, también serán festivos de apertura comercial los días 6, 8, 13, 20 y 27 de diciembre, así como el 4 y el 11 de enero.