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El Col·legi de Metges de Lleida (COMLL) reconoció ayer los proyectos de Mireia Falguera y Montse Rivera, centrados en la salud cardiometabólica y en la mejora de la toma de decisiones clínicas en la Atención Primaria, en el marco de la sexta edición del los Premios COMLL a la Investigación en la Atención Primaria, que tienen la finalidad de facilitar y fomentar la investigación entre los equipos y profesionales de la Atención Primaria de Lleida.

El primer premio fue para Falguera, por el proyecto “Prevalença i incidències de prediabetis, diabetis i malaltia cardiovascular en la Cohort Prospectiva de Mollerussa. Estudi de seguiment als 10 anys”. El segundo para Rivera, con el proyecto “Avaluació de l’impacte d’un agent intel·ligent de suport a la decisió clínica en la reducció de pràctiques de baix valor en l’Atenció Primària”.

En esta sexta edición de los premios, se presentaron un total de siete proyectos. De estos, los de Falguera y Rivera obtuvieron una mayor puntuación. Ambos, reconocidos por el COMLL, han sido galardonados con 1.500 cada uno. El acto de entrega se celebró ayer en la sede de la entidad en Lleida.