Publicado por EDUARDO BAYONA Periodista Lleida Creado: Actualizado:

Tiene algo de paradoja que la campaña electoral de un Estado oficialmente aconfesional se cierre el día de Nuestra Señora de los Milagros, y más cuando su historial incluye salvamentos, conquistas, conversiones y rehabilitaciones y su festividad coincide con la fecha en la que muchos candidatos, también en el caso de Lleida, apuran sus últimas opciones de salir elegidos.

Varios de esos conceptos planearon ayer por el plató principal de Lleida TV, donde los cabezas de lista al Congreso de los tres partidos que tuvieron representación en esa cámara la pasada legislatura, Cristina Morón (PSC), Inés Granollers (ERC) e Isidre Gavín (Junts), participaron en el debate del Grup SEGRE moderado por el periodista Jordi Sebastià en el que protagonizaron, especialmente los dos últimos, una intensa disputa por obtener para sus respectivas formaciones políticas la cuarta acta de diputado de la demarcación, que según las encuestas será muy disputado. El debate, emitido ayer, está disponible en el código QR de esta página.

Sondeos como el publicado por SEGRE, y otros que manejan los partidos, asignan dos diputados al PSC y uno a ERC y dan opciones para que el cuarto sea republicano o juntaire sin descartar que pueda ser acabar siendo socialista.

Las escaramuzas entre Gavín y Granollers comenzaron nada más arrancar el debate. “Los socios de Esquerra son los peores enemigos del sector ganadero”, le afeó el primero a la segunda por el acuerdo de su partido con Podemos, muy crítico con la ganadería industrial. “Gavín habla mucho de dinero pero vota en contra de que podamos decidir sobre ese dinero en Catalunya”, le respondió la segunda.

Morón intentaba asegurar su posición, centrada en defender la gestión de los presidentes de su partido (Pedro Sánchez y Salvador Illa) y en rechazar los ataques que le iban cayendo. “No está aquí”, le respondió a Gavín cuando este echó en falta a su antecesora, Montse Mínguez, para debatir sobre vivienda. “Nunca estaremos al lado de PP y Vox, pero siempre hemos defendido la unidad de España”, dijo cuando Granollers abrió el debate soberanista.

Esa fue la tónica del debate, previo a una jornada de reflexión tras la que el votante decidirá si toca milagro, como un inédito tercer diputado socialista; conquista, si ERC reedita el segundo de 2016, o el salvamento de mantener el acta del espacio político de Junts, el único que desde 1977 la ha obtenido siempre en Lleida.

El debate se estructuró en cuatro bloques (economía, vivienda, encaje de Catalunya en el Estado y seguridad) cuyas discusiones a menudo se veían atravesadas por temas transversales como las alianzas en la cámara, las políticas fiscal y presupuestaria y el cambio de escenario que supondría la vuelta de la extrema derecha al poder por primera vez en medio siglo, desde la muerte de Franco.

Y el servicio ferroviario, que en el arranque del debate propició un enfrentamiento entre Gavín y Morón. “Ese Gobierno ha invertido casi cero en Lleida, y después de ocho años tanto Rodalies como la alta velocidad funcionan peor”, expuso el juntaire, al cual la socialista le replicó que “venimos de mu-