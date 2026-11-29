Lleida es la provincia catalana que menos diputados aporta al Congreso, pero estos podrían acabar siendo decisivos para poder conformar una mayoría progresista o de derechas. Y es que en estas elecciones la clave está en las provincias menos pobladas, las que tienen 3, 4 o 5 diputados, ya que un solo voto podría dar un escaño a un partido y arrebatárselo a otro. Un hecho que, en el contexto actual en el que todo apunta que la mayoría absoluta, sea del bando que sea, podría depender de un par de escaños, las hace claves. Una situación que también ocurre en Huesca, Teruel y a 33 provincias más que suman 47 escaños que se deciden por un puñado de votos. Por contra, en las provincias más pobladas es más fácil obtener representación, al tener más diputados. Por este motivo, tanto el PSC como el PP han apelado estos días al “voto útil”, es decir, a que la ciudadanía opte por ellos antes que por otras fuerzas que tendrían difícil sacar representación y así “no tirar el voto a la basura”.

Volviendo a Lleida, en 2023 el PSC sacó dos diputados con 53.860 votos, ERC uno con 34.063 y Junts otro con 33.001 sufragios. Sin embargo, el PP, pese a obtener 23.428 papeletas, se quedó sin representación. Ahora, todo parece que estará mucho más igualado por abajo, ya que según la encuesta de SEGRE habría una diferencia de apenas décimas en intención de voto entre Junts y PP. Asimismo, el PSC mantendría los dos diputados e incluso podría optar a un tercero que disputaría a los de Puigdemont y los populares, mientras que ERC conservaría el suyo. Cabe recordar que en 2023 la coalición PP-Vox se quedó a 4 diputados de lograr la mayoría absoluta, fijada en 176, mientras que Sánchez la consiguió con 179 votos. Y los 4 representantes de Lleida votaron al candidato socialista.

De estos 4 diputados solo hay una baja en este 29N, la de la socialista Montse Mínguez, que dimitió por los negocios inmobiliarios de su pareja. En cambio, Inés Granollers (ERC), Isidre Gavín (Junts) y Amador Marqués (que fue número 2 de Mínguez y ahora lo es de Morón), esperan revalidar escaño.