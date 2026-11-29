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Esquerra Republicana de Catalunya (ERC) ha llevado al Parlament el hecho de que el parking de bicis de la nueva estación de buses, pese a estar preparado para su uso, sigue estando cerrado casi un año después de la inauguración de la terminal, como informó SEGRE. Por ello, ERC presentó ayer una propuesta de resolución para exigir la apertura urgente del aparcamiento. La portavoz de ERC en la Paeria, Jordina Freixanet, lamentó que casi un año después “aún haya servicios pendientes de poner en marcha”. “La ciudadanía no tiene que pagar por las discrepancias de la falta de coordinación institucional”, aseveró. La iniciativa parlamentaria recoge las reivindicaciones de la asociación En Bici per Lleida, que pidió mejorar la red de carriles bici, tras considerarla “muy irregular, incompleta y con falta de mantenimiento”.