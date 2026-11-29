Publicado por Marc Carbonell Lleida Creado: Actualizado:

“Mis padres construyeron la primera casa de Mangraners a principios de los años 50 con ladrillos de adobe, hechos de barro. Yo solo tenía siete años cuando llegamos desde Martos (Jaén), pero recuerdo que donde ahora está el barrio no había nada, solo un camino de tierra”, explicaba ayer Puri Moral, la vecina cuya familia empezó a escribir la historia del barrio levantando su primera vivienda.

“Mis padres pensaban que era una zona muy solitaria, pero compraron las tierras porque el vendedor las dejó muy bien de precio: a 15 céntimos el palmo”, recordó. Poco tiempo después llegaron sus primas, Maria Isabel Pulido y Encarna Ortiz, con sus familias, que también construyeron sus hogares “con mucho sacrificio, pero con muy buena fe”, afirmó Moral. Cuando el barrio empezó a crecer, “las tierras pasaron a costar 50 céntimos el palmo, y luego una peseta”, señaló.

Moral, Pulido y Ortiz fueron tres de las protagonistas del festival de memoria histórica de Mangraners EN(RE)CORDA’T, organizado por la asociación cultural L’Hangar, que ayer celebró su tercera edición en los antiguos cines Goya con el objetivo de “recordar anécdotas e historias de la lucha de las mujeres y hombres trabajadores que crearon el barrio”, explicó Laura Àguila, una de las organizadoras.

La cita empezó con la proyección del documental La Lleida invisible que es va alçar del fang, de Enric Cortés. Repasa los orígenes de Mangraners, que se remontan al éxodo rural de la posguerra, cuando muchas familias (especialmente de Andalucía) llegaron a la ciudad buscando una vida mejor. “Parte de una obra de teatro y entrevisté a sus protagonistas para construir un relato con la ayuda del historiador Francesc Closa”, explicó Cortés. Uno de los capítulos rememora “cuando quisieron derribar casas en mal estado y llegaron excavadoras con la Guardia Civil, pero un cura negoció y consiguió pararlo”, añadió.

La jornada continuó con la obra El Testament de Zum-Zum Teatre a cargo de Ramon Molins, vecino de Mangraners, que recorrió la historia del barrio a través de sus vivencias personales y familiares.